وكالات

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، إن الوضع الميداني في سوريا متوتر للغاية مع استمرار الاشتباكات.

ودعا خالد خياري، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التهديدات للسلام والأمن الدوليين، اليوم الخميس، الطرفين في سوريا للالتزام بوقف إطلاق النار.

كما دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود السورية الرامية لتعزيز الانتقال السياسي، مشيدًا بالخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة السورية من أجل تحقيق العدالة.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، أن تنظيم داعش يشكل تهديدا مستمرا في سوريا ويجب عدم السماح له باستغلال الوضع المتقلب شمال شرقي البلاد.

وأدان خياري، الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، مؤكدًا أنه تستمر في تقويض السيادة السورية.

وطالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي دخلتها في 2024.