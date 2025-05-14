"الداخلية" تُصدر أكثر من 8 آلاف بطاقة رقم قومي للمصريين بالسعودية والكويت في 10 أيام

كتب – علاء عمران

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، عن نجاح عدد من المأموريات التي تم إيفادها إلى المملكة العربية السعودية (مدينتي الرياض وجدة) ودولة الكويت، لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين هناك، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل 2025 ولمدة 10 أيام.

وأسفرت جهود تلك المأموريات عن استخراج 1377 بطاقة رقم قومي بنظام الإكسبريس، إلى جانب 6834 بطاقة عادية، ليبلغ إجمالي ما تم استخراجه 8211 بطاقة رقم قومي.

وفي لفتة إنسانية، تم توجيه مأموريات خاصة لتقديم الخدمة بالمنازل ودور الرعاية والمستشفيات لـ11 حالة إنسانية، مراعاة لظروفهم الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وتوفير خدمات جماهيرية متكاملة لهم بطريقة ميسّرة وسريعة، دعمًا لحقوقهم وتيسيرًا لحصولهم على الخدمات الشرطية دون مشقة.