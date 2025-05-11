الداخلية تُسقط أباطرة السموم بـ10 ملايين جنيه.. ومصرع عنصر شديد الخطورة في دمياط | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد من عناصر البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من تجّار المواد المخدرة بمحافظتي السويس ودمياط، فيما لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة دمياط، وذلك في إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظتي السويس ودمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بدمياط – سبق اتهامه في جنايتين (مخدرات – قتل) – وهارب من حكم بالسجن المؤبد في جناية "الاتجار بالمخدرات"، كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.

وقد عُثر بحوزتهم على قرابة 72 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، شابو)، بالإضافة إلى 7 قطع سلاح ناري (بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، طبنجة). وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.