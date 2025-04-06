7 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي قليوب"

الأحد 06 أبريل 2025

06:11 م الأحد 06 أبريل 2025

انقلاب ميكروباص على الطريق

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بقليوب.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه القاهرة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

نتج عن الحادث 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.