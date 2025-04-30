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مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات (صور)

12:07 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات
  • عرض 6 صورة
    الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات
  • عرض 6 صورة
    الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات
  • عرض 6 صورة
    الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات
  • عرض 6 صورة
    الأمن العام يطارد تجار الكيف في 4 محافظات
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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية حملاته المكثفة لتجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة، حيث تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 10 ملايين جنيه، وذلك في 4 محافظات مختلفة.

وفيما يلي أبرز نتائج الضربات الأمنية:

القاهرة: ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة أول السلام، بحوزتهما 10 كجم من الحشيش، و4 كجم من مخدر الهيدرو، إضافة إلى فرد خرطوش وطلقة نارية وسلاح أبيض.

الإسماعيلية: ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته 18 كجم من الحشيش.

الإسكندرية: ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحوزته 20 كجم من الحشيش.

البحيرة: ضبط عدد من العناصر الإجرامية في دوائر مراكز شبراخيت ودمنهور، بحوزتهم ما يزيد عن 63 كجم من الحشيش، و5 كجم من الهيروين، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر متنوعة.

كما شملت الحملة ضبط سيدتين، إحداهما بحوزتها 5 كجم من الهيروين، والأخرى بحوزتها نفس الكمية من الحشيش، ما يكشف عن تورط نسائي في شبكات الترويج.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتهمين، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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