فيديو الإتاوة يوقع "سايس السيدة زينب" في قبضة مباحث القاهرة

كتب : رمضان يونس

07:52 م 26/02/2026

المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سائق من منادى سيارات لطلبه مبلغ مالى مقابل انتظار سيارته بالقاهرة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت بالفحص عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات. .

