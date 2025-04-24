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"ولعوا في عجوز وشاب".. خناقة بالبنزين بالوراق

03:07 م الخميس 24 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت عجوز وشاب بحروق إثر مشاجرة بالبنزين بمنطقة الوراق شمال الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بشارع معهد الابحاث بالوراق.

الشرطة انتقلت إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بالبنزين داخل منزل بشارع معهد الأبحاث نتج عنه مصابين اثنين بحروق.

المصابان هما محمود أحمد 38 عاما، حروق بالذراعين والصدر والوجه بنسبة 20% وابتسام بكر 59 عاما بحروق في اليدين والكتف بنسبة 10% ونقلا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بفحص الواقعة وتحديد وضبط الطرفين مع تعيين حراسة على المصابين لحين تماثلهم للشفاء لسماع أقوالهما.

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البنزين مشاجرة منطقة الوراق
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