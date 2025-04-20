حادث مروع على الطريق الأوسطي.. تريلا تدمر كارتة تحصيل رسوم | صور

كتب- صابر المحلاوي:

شهد الطريق الأوسطي، باتجاه الطريق الإقليمي، فجر اليوم الأحد، حادثًا مروعًا حيث اقتحمت سيارة نقل ثقيل "تريلا" غرفة تحصيل الرسوم "الكارتة"، مما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين والمارة. ونجا موظف الكشك من الموت بأعجوبة بعد فراره لحظة الاصطدام.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا بوقوع الحادث عند نقطة التحصيل. وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية على الفور إلى الموقع، حيث تم تأمين الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة. أسفر الحادث عن أضرار مادية جسيمة بغرفة الكارتة، دون تسجيل خسائر بشرية، بفضل هروب الموظف قبل وصول التريلا إلى الكشك.

تم الدفع بأوناش لرفع حطام الحادث واستعادة انسيابية الحركة المرورية. كما حُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على سائق التريلا للتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه. وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ظروف الواقعة.