قلبها لم يتحمل فراقه.. وفاة مُعلم بالقليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين

كتب : أسامة علاء الدين

12:56 م 26/03/2026 تعديل في 02:23 م

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر علوان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب وفاة خالد عبدالمطلب، أحد رموز العملية التعليمية بمدرسة كفر الحدادين، والذي عُرف بين طلابه وزملائه بحسن الخلق والتفاني في أداء رسالته.

وفاة شقيقته بعد ساعات من رحيله

ولم تمضِ سوى ساعتين على رحيله، حتى لحقت به شقيقته الحاجة فاطمة عبدالمطلب، متأثرة بحزنها الشديد فور تلقيها خبر وفاته، في مشهد إنساني مؤثر يعكس قوة الترابط بينهما، ما ضاعف من حالة الأسى بين أهالي القرية الذين خيم عليهم الحزن لفقدان الشقيقين في وقت متقارب.

تشييع الجنازتين

ومن المقرر أن تُشيع جنازتا الفقيدين عقب صلاة الظهر من مسجد الأحمدي بقرية كفر علوان، وسط توقعات بحضور كبير من الأهالي لتوديعهما في مشهد يليق بمكانتهما، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كفر علوان طوخ القليوبية وفاة شقيقين معلم جنازة

