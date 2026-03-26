ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين إلى إبداء قدر أكبر من الجدية في التعامل مع المقترحات المطروحة، محذراً من أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق يوشك على النفاد.

ووصف ترامب المفاوضين الإيرانيين بأنهم "غير تقليديين وغريبين" في أسلوبهم، مدعياً أنهم يتوسلون بشدة للوصول إلى تفاهم، في وقت اعتبر فيه أن طهران باتت في وضع عسكري ضعيف للغاية، على حد تعبيره، ولا تملك فرصاً حقيقية لاستعادة توازنها.

وفي تصريحات نشرها عبر منصة تروث سوشيال، قال: "يقولون علناً أنهم ينظرون في مقترحنا، وهذا خطأ، من الأفضل لهم أن يتعاملوا بجدية قريباً، قبل فوات الأوان، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فلن تكون هناك عودة إلى الوراء، ولن يكون الأمر".