نفت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، صحة الصورة التى نشرتها بعض المواقع ووسائل التواصل مؤخرًا والتي تزعم أنها أحدث صورة لها.

وردت نجاة الصغير على هذه الأنباء في اتصال هاتفي مع الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقل مضمونه برنامج (صباح الخير يا مصر) بالتليفزيون المصري.

وقال مقدمو البرنامج: إن الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع باعتبارها أحدث ظهور هي صورة مزيفة، وغير حقيقية تم استخدامها الذكاء الاصطناعي فيها، وإنه لمن المؤسف أن يتم نشر صور مزيفة على نطاق واسع، من دون أي تدقيق أو مراجعة أو حتي الاطلاع علي أحدث الصور الحقيقية ومقارنتها بالصورة المزيفة. والأكثر أسفًا هو نشر معلومات مغلوطة لا سند لها عن تاريخ الفنانة الكبيرة، بغرض تحقيق الشهرة وجذب الانتباه وصناعة التريند.

وأوضح البرنامج أن أحدث ظهور للفنانة الكبيرة كان في شهر نوفمبر الماضي، أثناء زيارتها أوبرا العاصمة الجديدة ومقر الهيئة الوطنية للإعلام.

يشار إلى أنه قد تم تداول صورة مزيفة للفنانة نجاة الصغيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءات بأنها أحدث ظهور لها.

