محافظ القاهرة يشدد على تكثيف أعمال الرقابة على السلع وضبط الأسواق

كتب : محمد نصار

02:12 م 26/03/2026

الدكتور إبراهيم صابر

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع، وضبط الأسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق أشار عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بعدة حملات خلال عيد الفطر أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر، ولا يوجد لها مستندات، وتم ضبط 50 كجم دواجن، و150 كجم لحوم، و60 كجم فراخ بانية، و 2طن رنجة، و 650 كجم فسيخ، و400 لتر زيت طعام، ونص طن سكر، و3 أطنان أرز بسمتي، و372 علبة تونة.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية بالمديرية من ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز معروضة للبيع بأزيد من التسعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

