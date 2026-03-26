تأجيل استئناف مستريح السيارات على حكم حبسه 3 سنوات لـ22 أبريل

أجلت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، استئناف أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد، لجلسة 22 أبريل المقبل.

وكانت عاقبت محكمة الجنح المتهم، بالحبس 3 سنوات في اتهامه بتحرير شيك لأحد الضحايا، وكفالة مالية 400 ألف جنيه.

الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب

وكانت قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

اقرأ أيضًا:

