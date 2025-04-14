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في حملات على الأسواق.. ضبط 16 طنًا من الدقيق المدعم بسبب التلاعب بالأسعار

01:13 م الإثنين 14 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات تموينية موسعة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات، التي شُنت خلال الـ 24 ساعة الماضية تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط العديد من المخالفات في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بمضبوطات بلغت 16 طنًا من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم المهرب.

تأتي هذه الجهود استمرارًا لمساعي أجهزة وزارة الداخلية في حماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، إلى جانب مكافحة البيع بأسعار تزيد عن السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الدقيق وزارة الداخلية شرطة التموين الحملات التموينية
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