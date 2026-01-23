قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإمارات العربية المتحدة، هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي نجحت في استثمار عائدات النفط بشكل أفضل من غيرها، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يدركون أن الإمارات ليست حديثة العهد في هذا المجال، بل بدأت مبكرًا منذ منتصف السبعينيات.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، أن صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يعتبر الآن أكبر صندوق استثمار في العالم، تأسس عام 1974/1975 بناءً على رؤية الشيخ زايد، وبمساعدة الدكتور حسن عباس زكي، وزير المالية المصري الأسبق، الذي أرسله الرئيس الراحل أنور السادات لتأسيس نظام اقتصادي جديد للدولة الوليدة.

وأوضح أن الصندوق كان يقتطع جزءًا من عائدات النفط ويخصصه للاستثمار والتنمية، وإعادة تدويره مرة أخرى عبر دول شرق آسيا وأوروبا، وهو ما مكن الإمارات من التوسع الدولي منذ ذلك الوقت، قبل أن تبدأ دول أخرى في المنطقة بإنشاء صناديق استثمارية حديثًا.

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن ما يظنه البعض جديدًا في الإمارات، هو في الحقيقة تاريخ يمتد منذ عام 1975، وأن الإمارات استطاعت عبر ثقة الشيخ زايد في الدكتور حسن عباس زكي أن تتشعب دوليًا وتبني علاقات اقتصادية قوية، لأن الدول التي تمنح أموالًا للاستثمار تتطلب وجود علاقات قوية معها.

وتابع أن الإمارات اليوم تعتبر أكثر دولة استفادت من النفط في المنطقة، ولهذا تمتلك مصالح وأذرعًا خارجية واسعة، وهو أمر طبيعي في سياق "المنطقة العنكبوتية"، على حد تعبيره، إذ يتداخل الاقتصاد مع السياسة، ويؤثر الاقتصاد بشكل مباشر على السياسات الخارجية.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا: صندوق أبوظبي للاستثمار يمثل نموذجًا واضحًا لتأثير الاقتصاد على السياسة، وبفضل هذا الصندوق استطاعت الإمارات أن تحافظ على قوتها الاقتصادية وتوسع نفوذها دوليًا.