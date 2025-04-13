صور| وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة استئناف الإسكندرية

كتب- أحمد أبو النجا:

زار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، محافظة الإسكندرية أمس السبت، رافقه المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد مصطفى سالم، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق على مستوى الجمهورية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.

بدأ الوزير زيارته بلقاء المحافظ، الذي رحب به وبرفقته. ثم توجه الوزير، برفقة المحافظ والمستشارين رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومساعدي الوزير، إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية. أجروا جولة تفقدية في أروقة المحكمة، اطمأنوا خلالها على انتظام سير العمل، وتفقدوا متحف سراي الحقانية داخل المحكمة، الذي يضم لوحات ومقتنيات أثرية من محكمة الحقانية القديمة. أشاد الجميع بالمقتنيات، في إطار نهج وزارة العدل لإجراء زيارات ميدانية لمتابعة عمل المحاكم والجهات التابعة.

انتقل الوزير والمحافظ ورئيس مجلس الدولة والمرافقون إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث افتتحوا فرع توثيق جديدًا بعد جولة تفقدية داخل المجمع. وفي كلمته، أكد الوزير على الدور الحيوي لمجلس الدولة في تحقيق العدالة، مشيدًا بتطوير منظومته القضائية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم بسرعة. من جانبه، عبر المحافظ عن شكره لمجلس الدولة، متمنيًا استمرار التعاون لتحقيق العدالة.

توجه الوزير ومساعدوه إلى ميناء الإسكندرية، حيث افتتحوا فرع توثيق جديدًا بحضور اللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل، واللواء بحري أحمد عبد المعطي، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وعدد من قيادات الهيئة. يأتي افتتاح الفرع بالتعاون مع وزارة النقل تنفيذًا لرؤية الدولة لتسهيل إجراءات المستثمرين، حيث يقدم خدمات التوثيق للمستثمرين، الشركات، التوكيلات الملاحية، والعاملين بالميناء، مما يتيح تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

يعمل الفرعان الجديدان بنظام ميكنة متكامل وشباك واحد، لتقديم جميع خدمات التوثيق من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.

وعقب الافتتاحات، توجه الوزير والمحافظ إلى مقر سراي الحقانية الأثري، الذي يخضع حاليًا للتطوير تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، وأجروا جولة تفقدية لمتابعة الأعمال.

واختتما جولتهما بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، للاطمئنان على سير العمل وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.