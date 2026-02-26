أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الستار على حكمها في استئناف المتهمين الأول والثاني في قضية رشوة وزارة الري الجديدة، على أحكام الحبس 3 و5 سنوات الصادرة بحقهما.

حيث قضت المحكمة مجددًا ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه، وتخفيف عقوبة المتهم الثاني لـ3 سنوات.

وكان تقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع أحد المتهمين باستئناف على حكم حبس موكله 3 سنوات في اتهامه بتلقي عطايا على سبيل الرشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفته.

تحقيقات النيابة في قضية رشوة وزارة الري الجديدة

وكشف أمر الإحالة في القضية، عن اتهام رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، بتقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.