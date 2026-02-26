إعلان

حكم من الاستئناف بشأن المتهمي في قضية رشوة وزارة الري الجديدة

كتب : أحمد عادل

07:30 م 26/02/2026 تعديل في 07:31 م

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسدلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الستار على حكمها في استئناف المتهمين الأول والثاني في قضية رشوة وزارة الري الجديدة، على أحكام الحبس 3 و5 سنوات الصادرة بحقهما.

حيث قضت المحكمة مجددًا ببراءة المتهم الأول من التهمة المنسوبة إليه، وتخفيف عقوبة المتهم الثاني لـ3 سنوات.

وكان تقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع أحد المتهمين باستئناف على حكم حبس موكله 3 سنوات في اتهامه بتلقي عطايا على سبيل الرشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفته.

تحقيقات النيابة في قضية رشوة وزارة الري الجديدة

وكشف أمر الإحالة في القضية، عن اتهام رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين، بتقاضي رشوة نظير أداء أعمال تتعلق بوظيفتهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، قبلا عطية من المتهم الثالث بلغت قيمتها 50 ألف جنيه، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، لتنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام، وذلك وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، مستغلًا وظيفته كموظف عام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف جنايات القاهرة قضية رشوة وزارة الري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
مصراوي ستوري

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل
حوادث وقضايا

من تحرش إلى "معاكسة لفظية".. متهم "أتوبيس المقطم" أمام الجنح 10 مارس المقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة