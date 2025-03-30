في بيان رسمي.. الداخلية تكشف كواليس "خناقة" قصر المندي في مصر الجديدة -(صور)

كتب- صابر المحلاوي:

شهد أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة مشاجرة عنيفة بين عدد من العاملين وأحد الزبائن، بعد رفض إدارة المطعم السماح له بالدخول بصحبة كلبه أثناء وقت الإفطار، ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وإصابة أحد الأطراف بجروح وكسور متفرقة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بحدوث مشاجرة داخل مطعم قصر المندي، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لفحص الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق كلبين شرسين على عمال أحد المطاعم في منطقة مصر الجديدة، والتعدي عليهم وتحطيم محتويات المكان، مما تسبب في حالة من الذعر بين العملاء.

أوضحت التحريات أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن الحادث يعود إلى مشاجرة نشبت يوم 27 الجاري داخل المطعم المذكور بين الطرف الأول: مالك المطعم و5 من العاملين به، والطرف الثاني: شخص مقيم بدائرة قسم مصر الجديدة، مصاب بكسور وكدمات متفرقة.

نشب الخلاف عندما حاول الطرف الثاني دخول المطعم أثناء وقت الإفطار مصطحبًا كلبًا، إلا أن مالك المطعم رفض السماح له بالدخول، مما أدى إلى وقوع مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفر عن إصابة الطرف الثاني بعدة كدمات وجروح.

بناءً على التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهم، اعترفوا بتفاصيل المشاجرة كما وردت في التحقيقات، وأكدوا أنهم غادروا المكان بعد تدخل الأهالي دون تحرير محاضر رسمية في حينها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.