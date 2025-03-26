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الداخلية تكشف تفاصيل واسباب الاعتداء على سيدة مسنة بالشرقية

07:25 م الأربعاء 26 مارس 2025
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    المتهم يعتدي على سيدة بالشرقية
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    1المتهم
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    المتهم بالاعتداء على مسنة بالشرقية
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    المتهم
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كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك العقار محل سكنها) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية لشقتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية مديرية أمن الشرقية الاعتداء على سيدة مسنة
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