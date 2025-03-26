في قضية هيروين الهرم .. دفاع الفنان هيثم محمد: إجراءات القبض على موكلي باطله

كتب - رمضان يونس:

نظرت الدائرة 24 جنايات الهرم المنعقدة بالكيلو 10.5، أولى جلسات نظر محاكمة الفنان هيثم محمد بتهمة حيازة بقصد التعاطي جوهر الهيروين.

ووخلال نظر الجلسة؛ طلب أسامة الكيلاني وكيلاً عن الفنان من هيئة الدائرة، أجل للتصريح باستخراج المستندات التي تدل على تعرض موكله لإجراءات قبض باطله ومحظورة بنص القانون.

واستند "الكيلاني" في طلباته على أن مأمور الضبط القضائي تجاوز اختصاصه المكاني كونه ضابط بقسم شرطة الطالبية وألقي القبض على موكله بدائرة العرم فإن ذلك يدل على البطلان المطلق في القضية.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 63144 لسنة 2024 جنايات الهرم أن الفنان "هيثم .م.أ" حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على الفنان هيثم محمد نفاذا لأمر حكمين قضائيين صدرا ضده، الأول بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية مخدرات و الثاني الحبس شهر في قضية تبديد، إذ بتفتيشه عثر بحوزته على 406 دولار أمريكي و 550 ريال سعودي وحساب بنكي، كما عثر بحوزته على 6 لفافات من أكياس شفاف تحوي على قطع صغيرة مختلفة الأحجام ومسحوق بيج اللون يشبه الهيروين.



وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 6 لفافات من أكياس شفافة بيضاء تحوي بداخلها على جوهر الهيروين المخدر وزنت المضبوطات 30 جرام.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة؛ الفنان إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامه بتعاطي الهيروين المخدر.