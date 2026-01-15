في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت مديرية أمن دمياط من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر قيام أحد الأشخاص بحركات غير أخلاقية بيديه أمام أحد أقسام الشرطة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة -الشخص الظاهر في الفيديو- وصديقه القائم على التصوير، وهما طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور، وبحوزتهما هاتفان محمولان.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

