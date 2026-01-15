إعلان

لتحقيق مشاهدات.. القبض على طالب قام بحركات غير أخلاقية أمام قسم شرطة دمياط

كتب : علاء عمران

03:08 م 15/01/2026 تعديل في 03:08 م

في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت مديرية أمن دمياط من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يظهر قيام أحد الأشخاص بحركات غير أخلاقية بيديه أمام أحد أقسام الشرطة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة -الشخص الظاهر في الفيديو- وصديقه القائم على التصوير، وهما طالبان، مقيمان بدائرة مركز شرطة فارسكور، وبحوزتهما هاتفان محمولان.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة ونشر مقطع الفيديو المشار إليه بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

شرطة دمياط مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة فارسكور

