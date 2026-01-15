إعلان

أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة علقت سيارتها بالرمال في الشروق

كتب : علاء عمران

02:05 م 15/01/2026 تعديل في 03:01 م

إنقاذ سيارة علقت بالرمال

في استجابة فورية لبلاغ ورد إلى وزارة الداخلية، تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة لمساعدة سيدة استغاثت بعد تعثر سيارتها وغوصها في الرمال بمنطقة الشروق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من سحب السيارة وتأمينها دون وقوع أي إصابات.

وأعربت السيدة عن خالص شكرها للأجهزة الأمنية، تقديرًا لسرعة الاستجابة وحسن التعامل مع الموقف.

إنقاذ سيارة علقت بالرمال الشروق أمن القاهرة

