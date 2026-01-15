سحب 774 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 774 رخصة لعدم تركيب الملصق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2024، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

