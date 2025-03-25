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تفاصيل واقعة "كلب المنيل".. الداخلية تكشف الحقيقة

12:54 م الثلاثاء 25 مارس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء كلب مفترس على كلب آخر بمنطقة المنيل في دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى 22 مارس، حيث تلقى قسم الشرطة بلاغًا من سيدة مالكة للكلب المعتدى عليه، برفقة أحد ممثلي جمعية للرفق بالحيوان، أفادت خلاله بأنها أثناء سيرها في الشارع فوجئت بقيام كلب يخص أحد الأشخاص بمهاجمة كلبها، ما أدى إلى نفوقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص صاحب الكلب، وتبين أن كلبه غير مرخص. وبمواجهته، أقر بصحة الواقعة، مشيرًا إلى أن الكلب أفلت من يده أثناء سيره وهاجم الكلب الآخر.

اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على الكلب المعتدي داخل إحدى الهيئات البيطرية لفحصه واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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وزارة الداخلية واقعة كلب المنيل
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