كشفت الفنانة ميرهان عن استمتاعها بالإجازة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت ميرهان مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأظنار، والتقط عدد من الصور التذكارية أمام إحدى البحيرات هناك، وكتبت الصور: "الجمال والسلام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ميرهان حسين تشارك بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

كشفت ميرهان حسين مؤخرا عن حضورها فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وخضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، إذ ظهرت ميرهان حسين وهي تستمتع بوقتها في هوليوود، والتقطت عدد من الصور التذكارية وهي تتجول بأحد الأماكن العامة هناك وكتبت: "أهلا هوليوود".

أعمال تنتظر عرضها ميرهان حسين قريبا

تشارك ميرهان حسين بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان"

بطولة الفنان عمرو سعد، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية قبل ساعات من معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

