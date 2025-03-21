ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر بالجيزة

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص يدير مصنعًا غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود مكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث استغل المصنع غير المرخص لإعادة تدوير الزيوت المتهالكة وإعادة تعبئتها دون أي معايير رقابية، مما يعرض حياة المواطنين ومركباتهم للخطر.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المصنع، وتمكنت من ضبط المتهم، كما عُثر بداخله على كميات ضخمة من الزيوت المجهولة المصدر، شملت طنًا من الزيوت المعاد تدويرها، و54 طنًا من الزيوت التالفة المخزنة داخل خزان، بالإضافة إلى 3 أطنان من تراب التبييض المستخدم في عمليات التصنيع، وأدوات أخرى تستخدم في الغش.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإدارة المصنع دون ترخيص، واستغلاله في تعبئة زيوت مجهولة المصدر لطرحها بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.