مداهمة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم.. وضبط مليون قطعة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط حوالي مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة هذه الجرائم حفاظًا على أرواح المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل الورشة، حيث عُثر على مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة، بالإضافة إلى الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بإدارة الورشة دون ترخيص بقصد الاتجار، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.