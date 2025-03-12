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أزمة عمرو السولية ومشجع الأهلي تصل للنيابة.. ما القصة؟

10:22 م الأربعاء 12 مارس 2025
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كتب- أحمد عادل

تباشر النيابة العامة بمدينة نصر، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من محامي لاعب النادي الأهلي "عمرو السولية" ضد مشجع، يتهمه فيه بالسب والقذف.

بداية الواقعة عندما حرر دفاع اللاعب "عمرو السولية"، محضر داخل قسم شرطة مدينة نصر، اتهم فيه عضو بالنادي الأهلي بالسب والقذف أثناء تواجده مع الفريق داخل فرع النادي.

ونشبت مشادة كلامية بين لاعب الأهلي "عمرو السولية" وأحد أعضاء النادي، أثناء توجه اللاعب مع بعثة الفريق إلي الحافلة داخل فرع النادي بمدينة نصر، بعد الانسحاب من مباراة الزمالك.

ومن جانبه حرر عضو الجمعية العمومية محضر في لاعب النادي الأهلي "عمرو السولية"، يتهمه فيه بالسب والقذف.

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النيابة العامة النادي الأهلي عمرو السولية السب والقذف
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