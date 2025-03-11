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ضبط ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية تضم 3 ملايين قطعة بالفيوم

12:43 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الألعاب النارية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية بمحافظة الفيوم، حيث استغل أحد الأشخاص قطعة أرض فضاء بجوار منزله لإنتاج كميات ضخمة من الألعاب النارية والاتجار بها.

وأسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط العامل المتهم داخل الورشة وبحوزته 3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى أدوات وخامات التصنيع.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإدارة الورشة وتصنيع الألعاب النارية دون ترخيص بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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الألعاب النارية الفيوم وزارة الداخلية
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