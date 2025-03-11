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كارثة على طريق المريوطية.. جثتان و23 مصابا في حادث مروع- صور

07:34 ص الثلاثاء 11 مارس 2025
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    حادث البدرشين
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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 23 أخرون في حادث تصادم مروع بطريق المريوطية جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمال وموظفين شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت.

وأسفر عن الحادث سقوط حالتي وفاة و23 مصابا نقلوا إلى مستشفى البدرشين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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