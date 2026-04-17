كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائد سيارة ميكروباص دون وجه حق بمحافظة الغربية.

ضبط بلطجي استولى على أموال من سائق ميكروباص

وبالفحص، تم تحديد وضبط قائد الميكروباص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبسؤاله أقر بتعرضه لواقعة تحصيل مبلغ مالي منه بدون وجه حق، بأسلوب البلطجة أثناء توقفه لتحميل الركاب بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين