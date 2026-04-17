إعلان

ضبط بلطجي استولى على أموال من سائق ميكروباص في طنطا

كتب : صابر المحلاوي

06:52 م 17/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائد سيارة ميكروباص دون وجه حق بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط قائد الميكروباص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبسؤاله أقر بتعرضه لواقعة تحصيل مبلغ مالي منه بدون وجه حق، بأسلوب البلطجة أثناء توقفه لتحميل الركاب بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخبار الحوادث ضبط سائق النيابة العامة وزارة الداخلية

جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
أخبار المحافظات

نصائح طبية

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان