تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظتي القليوبية والفيوم، لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية وتخزين كميات كبيرة منها.

ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلين

وبحوزتهما تم ضبط أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، إلى جانب مواد خام ومستلزمات تستخدم في التصنيع والتغليف.



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع، وأقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية أخرى".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.