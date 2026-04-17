إعلان

"المورد محبوس".. ضبط 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة عاطلين

كتب : صابر المحلاوي

06:49 م 17/04/2026

مديرية أمن القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظتي القليوبية والفيوم، لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية وتخزين كميات كبيرة منها.

وبحوزتهما تم ضبط أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، إلى جانب مواد خام ومستلزمات تستخدم في التصنيع والتغليف.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع، وأقرا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية أخرى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ألعاب نارية وزارة الداخلية النيابة العامة اخبار الحوادث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
زووم

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
حوادث وقضايا

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟
أخبار المحافظات

جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟
3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان