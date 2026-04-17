إعلان

خلاف ميراث يتحول لمشاجرة وطرد أسرة من مسكنها بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

07:30 م 17/04/2026

خلاف ميراث يتحول لمشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله طالبة من قيام عمها وزوجته وعمتها بالتعدي عليها ووالدتها بالضرب والاستيلاء على مسكن الأسرة بمحافظة البحيرة عقب وفاة والدها.

وبالفحص تبين أن الطالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبسؤالها قررت تضررها من المشكو في حقهم لقيامهم بطردها وأهليتها من الشقة محل السكن والتعدي عليهم بالسب والضرب، على خلفية خلافات ميراث، مع منعهم من دخول المنزل بقصد الاستيلاء على نصيبهم.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء توجه لجنة تنفيذية لمعاينة العقار تنفيذًا لقرار النيابة العامة، قام المشكو في حقهم باعتراضها ومنعها من الدخول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخبار الحوادث خلافات أسرية النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟
أخبار المحافظات

جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟
حوادث وقضايا

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة
زووم

عبد الرحيم كمال يشيد بجمهور نادي الزمالك: "يفرح القلب"
نصائح طبية

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان