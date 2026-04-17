كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله طالبة من قيام عمها وزوجته وعمتها بالتعدي عليها ووالدتها بالضرب والاستيلاء على مسكن الأسرة بمحافظة البحيرة عقب وفاة والدها.

وبالفحص تبين أن الطالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبسؤالها قررت تضررها من المشكو في حقهم لقيامهم بطردها وأهليتها من الشقة محل السكن والتعدي عليهم بالسب والضرب، على خلفية خلافات ميراث، مع منعهم من دخول المنزل بقصد الاستيلاء على نصيبهم.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء توجه لجنة تنفيذية لمعاينة العقار تنفيذًا لقرار النيابة العامة، قام المشكو في حقهم باعتراضها ومنعها من الدخول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

