قالت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني، إن السفن غير العسكرية تمر في مضيق هرمز فقط عبر المسار الذي تحدده إيران.

وأضافت القيادة، في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أن عبور السفن العسكرية في مضيق هرمز لا يزال محظورًا.

وأكدت أن حركة المرور في المضيق تتم فقط بإذن من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت قيادة بحرية الحرس الثوري إلى أن عبور السفن في مضيق هرمز يأتي في إطار اتفاق الهدنة، وبعد تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.