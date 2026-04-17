تعرض مسؤولون من الاتحاد الفلسطيني لكندا، للمنع من دخول كندا، قبل اجتماع تمهيدي " كونجرس الفيفا" يسبق كأس العالم ويجمع الاتحادات الأعضاء في الفيفا، والمقرر عقده في فانكوفر خلال هذا الشهر.

رفض دخول مسؤولين فلسطينيين إلى كندا

وفقا لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية، تم رفض طلبات تأشيرة دخول ثلاثة مسؤولين، ما دفع الاتحاد الفلسطيني إلى طلب تدخل الفيفا لدى سلطات الهجرة الكندية بالنيابة عنهم، ويأتي ذلك وسط مخاوف تتعلق بقدرة بعض الدول على السفر بحرية إلى بطولة كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقًا، والمقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يُعقد كونجرس الفيفا السنوي في فانكوفر يوم 30 أبريل، ويُنظر إليه باعتباره انطلاقة غير رسمية لكأس العالم التي تبدأ في 11 يونيو في مكسيكو سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يأملون أيضًا في استغلال هذا الحدث لطرح قضية أندية كرة القدم الإسرائيلية التي تخوض مباريات تنافسية في ما تقول الاتحاد الفلسطيني إنه أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.

وبعد تقديم الاتحاد الفلسطيني طلبًا إلى كونغرس الفيفا في عام 2024 بشأن هذه القضية، تعهد الفيفا بالتحقيق في مزاعم إقامة مباريات غير قانونية في الأراضي المحتلة، إلا أن التقرير، الذي نُشر في مارس من هذا العام، انتهى إلى أن الفيفا لن يتخذ أي إجراء، معتبرًا أن "الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية لا يزال مسألة غير محسومة ومعقدة للغاية بموجب القانون الدولي العام".

وكان الاتحاد الفلسطيني، عبر رئيسه جبريل الرجوب، يخطط للرد على هذا التقرير خلال كونجرس فانكوفر، مع احتمال تقديم طعن لاحق إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وأوضحت الصحيفة، أن الرجوب هو أحد الأشخاص الثلاثة الذين رفضت تأشيراتهم الكندية، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الفلسطيني ورئيس الشؤون القانونية فيه.

ياسمين عز تثير الجدل: الزمالك كان بيودع البطولة قبل ما الأتوبيس يوصل الملعب

صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب فريق رجال - حوار



