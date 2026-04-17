إعلان

جمصة تُسجل 3 حالات غرق في يوم واحد.. ما القصة؟

كتب : رامي محمود

07:42 م 17/04/2026

بحر جمصة بالدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، 3 حالات غرق، نتيجة الرياح الشديدة ووجود دوامات بمياه البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدم تواجد فرق إنقاذ على الشاطئ، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

الواقعة الأولى بشاطئ كازينو فلسطين

لقيت طفلة تُدعى "فلة محمد الجوادي عبده" 13 عامًا، مصرعها غرقًا أثناء تواجدها بمياه البحر، ومقيمة بقرية الوسطاني بمحافظة دمياط.

الحالة الثانية أثناء محاولة إنقاذ

وفي نفس الموقع، لقي أحد أقارب الطفلة مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذها، ويُدعى "محمود السيد رزق"، 17 عامًا، ومقيم بقرية الوسطاني بمحافظة دمياط.

الحالة الثالثة بشاطئ 15 مايو

كما شهد شاطئ 15 مايو بمدينة جمصة حالة غرق ثالثة لشخص يُدعى "أحمد عبدالغفار خليل"، 27 عامًا، ومقيم بقرية أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

أسباب أولية للحادث

وأرجع البعض أسباب حالات الغرق إلى الرياح المثيرة للأتربة ووجود دوامات بحرية نتيجة التقلبات الجوية، إلى جانب عدم تواجد فرق إنقاذ بطول الشاطئ، بعد إعلان مجلس المدينة التعاقد مع فرق إنقاذ اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

تحذيرات رسمية من مجلس المدينة

وأصدرت رئاسة مدينة جمصة بيانًا أكدت فيه ضرورة عدم النزول إلى مياه البحر نهائيًا، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح.

وأكدت أن مجلس المدينة غير مسؤول عن أي حالات غرق أو إصابات قد تحدث نتيجة نزول البحر، مشددة على أن ذلك يكون على مسؤولية الأفراد الشخصية الكاملة.

وأهابت رئاسة المدينة بالمواطنين وزوار جمصة الالتزام التام بعدم النزول إلى المياه، مع التأكيد أن السلامة مسؤولية الجميع.

مصيف جمصة جمصة حالات غرق فرق الإنقاذ الدقهلية

