القبض على شاب غسل 35 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

07:24 م 17/04/2026

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
