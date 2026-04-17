أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي، أنها استطلعت هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 من شهر شوال لعام 1447 هجريًا، الموافق 17 أبريل 2026 ميلاديًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

الإفتاء: الأحد أول أيام ذي القعدة رسميًا

أكدت دار الإفتاء، وفقًا للنتائج الشرعية والبصرية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا.

وأوضحت "الدار" أن يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026 ميلاديًا سيكون المتمم لشهر شوال لعام 1447 هجريًا، على أن يكون يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 ميلاديًا هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا.

وتقدمت دار الإفتاء، بهذه المناسبة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما هنأت الشعب المصري، وقادة وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في كل مكان، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام.

