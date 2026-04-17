

أثارت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلت بها حول مسابقات الجمال، خلال مشاركتها في "منتدى نساء يُغيرن العالم" في السلفادور، وفقا لموقع "hola".

لماذا لا تنصح فاطمة بالمشاركة في مسابقات الجمال؟

خلال الفعالية، أوضحت الشابة المكسيكية البالغة 25 عاما أنها لا تنصح الفتيات بدخول مسابقات الجمال بشكل عام، مؤكدة أن قيمة اللقب لا تكمن في التاج بحد ذاته، بل في شخصية الفائزة وما تحمله من أهداف ومشروعات مؤثرة.

وأشارت إلى أن الأهم هو امتلاك رؤية ورسالة، وليس مجرد السعي وراء الألقاب.

هل أُسيء فهم تصريحات ملكة جمال الكون 2025؟

في ردها على الانتقادات، تابعت "فاطمة" أن تصريحاتها تم تفسيرها بطريقة غير صحيحة، موضحة أنها لم تقصد التقليل من قيمة المسابقات أو من إنجازات الفائزات السابقات.

وشددت على أن فكرتها الأساسية كانت تحث النساء على عدم الاعتماد الكلي على مسابقات الجمال كمنصة وحيدة لتحقيق طموحاتهن، بل البحث عن ما يمنحهن الرضا الحقيقي.

ماذا قالت عن الانتقادات التي واجهتها؟

أعربت عن تقبلها للنقد بروح إيجابية، قائلة إنها تؤمن بوجود جوانب قابلة للتحسين لدى كل إنسان، لكنها فرقت بين النقد البناء وغير الصحيح.

كما لفتت إلى أن آراء الآخرين ستظل موجودة سواء اتخذ الشخص قرارات صائبة أم لا.

ما سبب الجدل مع لوبيتا جونز؟

أثارت تصريحات بوش ردود فعل، خاصة بعد تفسيرها على أنها انتقاص من قيمة المسابقات، وهو ما أغضب بعض الشخصيات المرتبطة بعالم الجمال، من بينهن لوبيتا جونز، إلا أنها نفت وجود أي خلاف شخصي، مشيرة إلى احترامها الكبير لها ولكل الفائزات السابقات.

كيف علقت على الفائزات المكسيكيات السابقات؟

شددت أيضا على تقديرها العميق للفائزات المكسيكيات بلقب ملكة جمال الكون، مثل لوبيتا جونز، وخيمينا نافاريتي، وأندريا ميزا، ووصفت إنجازاتهن بأنها مصدر فخر لبلادهن، كما أعربت عن رغبتها في الظهور معهن في جلسة تصوير مشتركة مستقبلا.

هل هناك رد رسمي من منظمة ملكة جمال الكون؟

وفقا لموقع "people"، من جانبه، أوضح متحدث باسم منظمة ملكة جمال الكون أن تصريحات فاطمة بوش خضعت لتفسيرات متعددة، مشيرا إلى أنها لم تكن تهدف إلى تثبيط المشاركة في المسابقات، بل التأكيد على أنها واحدة من عدة منصات متاحة للنساء للتعبير عن طموحاتهن.

هل هذه أولى أزمات ملكة جمال الكون 2025؟

لم تكن هذه أول مرة تثير فيها الجدل، واجهت مواقف مشابهة قبل فوزها، منها خلاف مع أحد مسؤولي المسابقة في تايلاند.

