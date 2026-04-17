قررت النيابة العامة بوسط القاهرة، حبس السيدة المتهمة بخطف طفلة رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق استدعاء الممرضين وأفراد الأمن المتواجدين في المستشفى أثناء عملية ولادة الأم لسماع أقوالهم.

كما أمرت باستدعاء سائق السيارة الأجرة "تاكسي" التي استقلتها المتهمة أثناء هروبها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على السيدة المتهمة بخطف طفلة رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي.

تفاصيل اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين

تحريات وفحص واقعة اختطاف رضيعة

وكشفت التحريات الأولية وكواليس الواقعة وهي أن الأم التي كانت لا تزال تعاني من آلام ما بعد الولادة، قد تسلمت طفلتها من الممرضات وهي بحالة صحية جيدة، وبسبب شعورها بالإرهاق الشديد، طلبت من سيدة (منتقبة) كانت تتواجد معها في نفس الغرفة أن تحمل عنها الطفلة حتى تستطيع النوم قليلاً، خوفاً من أن تتقلب على الرضيعة أثناء نومها.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جدة الطفلة غادرت الغرفة أيضا لشراء بعض المستلزمات، تاركة الرضيعة في أمانة السيدة المجهولة، وهو ما استغلته الأخيرة لتلوذ بالفرار بالطفلة دون أن يلحظها أحد.