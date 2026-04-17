كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة لعدد من ضباط الشرطة وزعم قيامهم بتلفيق قضايا لأحد الأشخاص بمحافظة السويس.

الداخلية: إعادة تداول منشور قديم بزعم تلفيق قضايا له

وبالفحص تبين أن المذكور أعاد نشر ادعاءات سبق تداولها في فبراير 2026، وتضمن اتهامات مماثلة ضد ضباط بمديرية أمن السويس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

وبضبطه ومواجهته، أقر بأنه قام بإعادة نشر الادعاءات الكاذبة بهدف تحقيق منفعة قضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

