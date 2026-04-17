إعلان

القبض على شخص لإعادة نشر ادعاءات كاذبة ضد الشرطة بالسويس

كتب : صابر المحلاوي

07:07 م 17/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة لعدد من ضباط الشرطة وزعم قيامهم بتلفيق قضايا لأحد الأشخاص بمحافظة السويس.

الداخلية: إعادة تداول منشور قديم بزعم تلفيق قضايا له

وبالفحص تبين أن المذكور أعاد نشر ادعاءات سبق تداولها في فبراير 2026، وتضمن اتهامات مماثلة ضد ضباط بمديرية أمن السويس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

وبضبطه ومواجهته، أقر بأنه قام بإعادة نشر الادعاءات الكاذبة بهدف تحقيق منفعة قضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخبار الحوادث النيابة العامة وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان