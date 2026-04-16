فكرناها تمريض".. خالة رضيعة الحسين الجامعي تكشف مفاجأة بشأن المتهمة

كتب : أحمد عادل

05:58 م 16/04/2026 تعديل في 06:19 م
    استغاثة خالة الطفلة المختطفة في بث مباشر متداول 2
    استغاثة خالة الطفلة المختطفة
    استغاثة خالة الطفلة المختطفة في بث مباشر متداول 3

كشفت خالة رضيعة مستشفى الحسين الجامعي، التي تم اختطافها على يد سيدة، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقالت خالة الطفلة إن السيدة المتهمة بخطف الرضيعة كانت ملازمة لهم أثناء الولادة، فظنوا أنها من ضمن فريق التمريض.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتهمة استغلت اطمئنان الأم والجدة لها، وغافلتهما قبل أن تلوذ بالفرار من المستشفى.

وتسلم والد رضيعة مستشفى الحسين الجامعي طفلته داخل مستشفى الشرطة، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في تحريرها وضبط المتهمة باختطافها من داخل المستشفى.


والد رضيعة الحسين الجامعي يتسلم طفلته بعد تحريرها من الخطف

وأفادت خالة الطفلة في تصريحات خاصة، أن والد الرضيعة كان برفقتها داخل مستشفى الشرطة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للطفلة مستقرة وجيدة، بينما توافد باقي أفراد الأسرة لإنهاء إجراءات الاستلام.

وكانت قد كشفت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع خط سير المتهمة عبر تفريغ كاميرات المراقبة، والتي رصدت تحركاتها منذ لحظة مغادرتها المستشفى وحتى وصولها إلى منطقة التجمع، حيث تم ضبطها وبحوزتها الرضيعة.

وتبين من الفحص أن الواقعة بدأت بعد ساعات من ولادة الطفلة، حيث تسلمتها والدتها وهي في حالة صحية مستقرة، إلا أن شعورها بالإرهاق دفعها للاستعانة بسيدة منتقبة لمساعدتها في حمل الطفلة، قبل أن تستغل الأخيرة الموقف وتغافل الأم وتختطف الرضيعة وتغادر المكان، خاصة بعد مغادرة الجدة الغرفة لشراء بعض المستلزمات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإعادة الطفلة إلى أسرتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رضيعة رضيعة الحسين الجامعي خالة رضيعة الحسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين