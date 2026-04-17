لقي شاب مصرعه، وأُصيب اثنان آخران بحروق متفاوتة، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشارع الضرائب في نطاق مدينة كفر الشيخ.

بداية الواقعة وبلاغ الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الضرائب بدائرة القسم.

الدفع بالحماية المدنية ومحاصرة النيران

وعلى الفور، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وفاة شاب وإصابة اثنين بحروق متفاوتة

وبالفحص، تبين وفاة الشاب محمود محمد البنا، 21 عامًا، وإصابة كل من محمد علي البنا، 50 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجلين والبطن، وعبد الله محمد البنا، 26 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى في القدمين واليدين والوجه.

نقل المصابين والجثمان إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

السيطرة على الحريق وبدء التحقيقات

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.