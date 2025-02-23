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الداخلية تكشف تفاصيل شجار بين مواطنين بسبب سطح عقار بالقاهرة

12:53 م الأحد 23 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات في القاهرة، وتهديد قاطنيه بهدف الاستيلاء على سطح العقار.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 يناير 2025، وقعت مشادة كلامية بين: الطرف الأول: شخصان (مصابان بجروح متفرقة في الجسم)، والطرف الثاني: سيدة وشقيقها (أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم).
وذلك على خلفية محاولة الطرف الأول الصعود إلى سطح العقار المشار إليه، بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، مما أسفر عن وقوع الإصابات المذكورة.
تم تحرير المحضر اللازم في حينه، وعرض الواقعة على النيابة العامة.
وفي وقت لاحق، حضر إلى العقار محامٍ "وكيلاً عن الطرف الأول"، وأثناء صعوده التقى بإحدى أفراد الطرف الثاني التي رفضت السماح له بالصعود، فانصرف دون حدوث أي تداعيات أخرى، كما لم يُستدل على وجود تعدٍ أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.

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وزارة الداخلية مشادة كلامية مشاجرة
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