ضبط عاطل متهم بقتل شاب خلال مشاجرة في عين شمس

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخص عاطل اعتدى على شاب خلال مشاجرة في عين شمس، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات بوصول شاب مصابًا بجرح طعني في الصدر، وتوفي متأثرًا بإصابته، حيث تبين أن الواقعة نتيجة مشاجرة نشبت بين المجني عليه وأحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبعد التحريات، أفاد شقيق الضحية بأن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات مالية بين شقيقه والمتهم، مما دفع الأخير إلى التعدي عليه بسلاح أبيض، متسببًا في إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.