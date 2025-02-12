بعد 5 سنوات من الزواج.. "غالية" تطلب الخلع: "بيفتشني"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت غالية.ع، 32 سنة، ممرضة بمستشفى خاص، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء حياتها الزوجية التي وصفتها بـ"الجحيم المستمر"، بسبب تصرفات زوجها التي حولت حياتها إلى كابوس يومي: "بيفتشني وياخد فلوسي".

وقالت "غالية" في دعواها إنها تزوجت منذ خمس سنوات من سعد.م، 35 سنة، بعد قصة حب استمرت لأكثر من عامين، لكنها لم تكن تعلم أن زوجها مدمن للمخدرات، وهو ما اكتشفته بعد الزواج بوقت قصير.

وأضافت الزوجة: "في البداية، كنت بقول إنه مجرد استهتار وهيتغير، لكن كل يوم كنت باكتشف إن الوضع بيزيد سوءًا، لحد ما بقى كل همه في الحياة المخدرات".

وأوضحت أن زوجها فقد عمله أكثر من مرة بسبب سلوكه غير المسؤول، ولم يعد قادرًا على تحمل مسؤوليات البيت، لتجد نفسها المعيلة الوحيدة، حيث تعمل في إحدى المستشفيات الخاصة، وتتولى دفع إيجار الشقة ومصاريف المنزل. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أصبح زوجها يعتمد على سرقة أموالها بشكل متكرر.

وقالت "غالية": "كان بيفتش شنطتي ومحفظتي كل يوم، ولو لقى فلوس ياخدها، ولو ما لقاش يفضل يسألني، وأحيانًا يهددني عشان اديهاله.. حتى لو كنت محتاجاها للمصاريف الأساسية".

وأضافت أنها حاولت مساعدته كثيرًا للتخلص من إدمانه، لكنها كانت تصطدم دائمًا برفضه وعصبيته الزائدة. ومع مرور الوقت، أصبح عنيفًا، وكثيرًا ما تطور الأمر إلى الاعتداء عليها بالضرب عندما تعترض على تصرفاته أو ترفض إعطاءه المال.

وأشارت "غالية" إلى أنها تحملت كثيرًا من أجل طفلها الصغير، البالغ من العمر ثلاث سنوات، لكنها أدركت أن استمرارها في هذه العلاقة قد يعرض حياتها وحياة ابنها للخطر.

"في يوم اكتشفت إنه بيفكر يبيع عفش البيت عشان يجيب مخدرات، وقتها قررت إنه مفيش أمل، وإن لازم أنهي العلاقة دي قبل ما تحصل كارثة ليّا أو لابني". وعندما طلبت الطلاق، قام بضربها وطردها من المنزل.

لم تجد "غالية" حلًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، طالبة الخلع لإنهاء معاناتها المستمرة، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان مع زوجها، ولم تعد قادرة على تحمله أكثر، قائلة: "العيشة معاه مستحيلة.. أنا مش عايزة غير الطلاق والمعيشة بعيد عنه".

رفعت دعوى خلع حملت رقم 649 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.