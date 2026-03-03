إعلان

الإمارات ترحب بقرار لبنان حظر أنشطة "حزب الله" وتؤكد دعم سيادة الدولة

كتب : وكالات

02:47 م 03/03/2026

دولة الإمارات العربية المتحدة

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حيث رحب بقرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله" واعتباره تنظيماً خارجاً عن الشرعية، مع إلزامه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكدًا أن هذا القرار يشكّل محطة محورية لترسيخ الأمن والاستقرار الوطني.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن القرار يعزز سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتقوية مؤسساتها الوطنية وفق اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يمكّن لبنان من أداء دوره الفاعل في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

كما اعتبر أن هذه الخطوة تمثل فرصة لاستعادة الأمن والأمان للمدنيين، وخفض التصعيد، وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي، بما يفضي إلى استعادة السلم والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني، كما أكد على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من ممارسة مهامه الوطنية، لا سيما فرض سيادة الدولة وإنفاذ القانون على كامل الأراضي اللبنانية، لضمان الاستقرار ومنع أي محاولات لتقويض سلطة الدولة.

الإمارات لبنان حظر أنشطة حزب الله إسرائيل الحرب على إيران هجمات إيران إيران وأمريكا

