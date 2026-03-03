الإمارات تعلن أنها صدّت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة

كتب : د ب أ

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تمتلك جميع القدرات الدفاعية ومخزونات الذخيرة اللازمة لحماية نفسها "بغض النظر عن الإطار الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة".

أعلنت وزارة الدفاع في البلاد في إحاطة صحفية يوم الثلاثاء أنها تمكنت حتى الآن من صد مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أُطلقت على البلاد.

وذكرت أن ما مجموعه 186 صاروخاً و812 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه البلاد منذ نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الناصر الحميدي إن الإصابات التي نتجت عن الهجمات الإيرانية وما وصفه بـ"الأضرار الطفيفة" كانت نتيجة شظايا من جهود الاعتراض، وليست نتيجة لهجمات ناجحة ضد البلاد.