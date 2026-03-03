إعلان

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية مكثفة بالمحافظات

كتب : علاء عمران

02:17 م 03/03/2026

ألعاب نارية ارشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لضبط القائمين على تصنيعها وتوزيعها بمختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات التي شنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط قرابة مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة، وذلك في إطار خطة موسعة لإحكام الرقابة وملاحقة العناصر المتورطة في هذا النشاط غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

