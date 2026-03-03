إعلان

مدبولي: مصر ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز واستهداف منشآت النفط

كتب : محمد نصار

02:45 م 03/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن غلق مضيق هرمز واضطراب الملاحة البحرية بالكامل في البحر الأحمر سيؤثر على مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: مع الاستهداف لمنشآت نفطية في المنطقة، كل ده سيكون له تداعيات كبيرة جدًا جدًا على العالم كله وعلى المنطقة ومصر، وخاصة إذا طال أمد هذا الصراع.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل التقارير العسكرية وغيرها في هذه المرحلة، لا تشير إلى أي وضوح بشأن معالم أمد هذه الحرب وهذا هو التحدي الأكبر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غلق مضيق هرمز استهداف منشآت النفط

